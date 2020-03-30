В Кривом Роге зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом. Covid-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Всего в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.

Напомним, первая зараженная в Кривом Роге 61-летняя женщина подхватила коронавирус в Киеве. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Александр Вилкул. Женщина заразилась от дочери, приехавшей из-за границы. В настоящее время устанавливаются ее социальные контакты, планировалось провести обеззараживание по месту жительств.

Всего в Украине 480 зараженных человек и 11 смертей от коронавирусной инфекции. Сегодня Украина получила 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус из Южной Кореи.