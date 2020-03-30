В городе Бровары Киевской области выздоровела от коронавирусной инфекции 21-летняя пациентка. Она была первой в населенном пункте, у кого обнаружили COVID-19.

Об этом написал в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении БМКБ (Броварской многопрофильной клинической больницы - Ред.). Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!" - сообщил городской голова.

Свапожко добавил, что к 30 марта в городе остался один подтвержденный случай заражения коронавирусом.

"Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - рассказал подписчикам мэр.

Между тем вчера сообщалось, что в Броварах еще у 16 людей подозревают коронавирус.

Ранее "Страна" писала, что сегодня Верховная Рада разрешила применять незарегистрированные в Украине медпрепараты для лечения больных коронавирусом.