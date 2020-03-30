В последний день марта в Украине ожидается похолодание, обусловленное вторжением арктического воздуха. На значительную часть территории страны вернутся ночные морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью похолодает до 2-8 градусов мороза. Минусовая температура обойдет лишь южные и восточные регионы страны. В Карпатах - до 12 градусов мороза.

Днем во вторник, 31 марта, на большей части Украины ожидается0т +3 до +5 градусов. В юго-восточных регионах прогреется до +7-12.

Синоптики предупреждают, что ночное снижение температуры воздуха может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Фото: meteo.gov.ua

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