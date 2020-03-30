Сегодня главой Минздрава стал бывший губернатор Одесской области Максим Степанов.

Он сменил на этом посту Илью Емца, который не проработал на должности и месяца. По информации "Страны" - не сработался с премьером Денисом Шмыгалем. И несколько раз крупно оскандалился, сделав ряд странных заявлений о коронавирусе - в частности, что от него умрут все украинские пенсионеры.

Но Емец, будучи не совсем понятным министром, был хотя бы опытнейшим хирургом и человеком "из системы". Степанов же имеет медицинский диплом, но в отрасли практически не работал.

То есть на пост в Минздраве пришел очередной человек снаружи. При этом он ни разу публично не излагал свое видение дальнейшего развития украинской медицины.

А потому пока неизвестно как он относится к той же реформе Супрун.

И, в конечно счете, не ясно главное - как он сможет наладить работу Минздрава в условиях эпидемии коронавируса. А именно министр является в этом плане ключевой фигурой.

"Страна" разбиралась, кто такой Максим Степанов.

Родился в России, отец на "Миротворце"

Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).

Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.

"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".

Но вернемся к Максиму. Второе высшее он получил в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Международная экономика".

Медицинского стажа у Максима Степанова нет. После окончания ВУЗа он почти сразу пошел по коммерческой линии. В 24 года он занял высокий пост заместителя генерального директора Торговый дом "Газ Украины", который входит в структуру НАК "Нафтогаз". Там он работал 2 года.

Затем перешел в ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече", где также стал замгендиректора. Два года работал в налоговой. Был председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

Пять лет - с 2011 по 2016 год - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина", который изготавливает бланки официальных документов украинцев: паспорта, трудовые и медицинские книжки (отметим, что он был назначен на эту очень хлебную должность при Януковиче, но удержался на ней и после Майдана).

А затем пошел на серьезное повышение.

Ломал "Сетку" Порошенко

В январе 2017 года Степанов возглавил Одесскую облгосадмистрацию, которая "осиротела" после скандального увольнения Михаила Саакашвили. "Страна" подробно описывала как происходил этот конкурс.

Тогда ходило много слухов - чья рука направила Степанова на эту должность. Говорили, что он должен был отстаивать интересы в регионе ближайшего окружения Порошенко - Кононенко и Ко. Обсуждали и тот факт, что он был кумом соратника Коломойского и бывшего губернатора Одесской области Палицы.

Но именно последний фактор и сыграл свою решающую роль в начале 2019 года.

Тогда имя Степанова было на слуху, потому что он фактически поломал "сетку" Порошенко в области (систему подкупа избирателей через раздачу бюджетных денег электорату).

В итоге Одесщина дала Порошенко всего 9% в первом туре.

В интервью "Стране" Максим Степанов заявил, что он отказался выдавать деньги по соцпрограммам, которые искусственно привязывали к кандидату Петру Порошенко - что и составляло суть "Сетки".

Как тогда говорили, в действиях Степанова не последнюю роль как раз и сыграли его тесные отношения с Игорем Палицей.

В ответ на увольнение Степанов обвинил Порошенко в превышении полномочий и отказался покидать должность председателя Одесской ОГА. Впрочем, после некоторых проволочек Порошенко все ж таки удалось убрать строптивого губернатора.

Свое увольнение Степанов проиллюстрировал таким фото.

Вносил залог за Стерненко

Правда, не всегда Степанов был таким оппозиционером. На первом этапе своего губернаторства он открыто "вписывался" за тех, кого курировала порошенковская СБУ.

Например, за одесского националиста Сергея Стерненко. В 2017 году он оказался в СИЗО за организацию массовых беспорядков - он и другие радикалы устроили драку с полицией из-за территории Летнего сада, где был конфликт с застройщиком.

После того, как Стерненко из-за нападений на полицию арестовали, Степанов внес за него залог в 600 тысяч гривен. И назвал это "человеческой реакцией на несправедливость".

Конечно, Стерненко тогда еще не отметился в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Но и к тому времени "активист" уже был известен многими "подвигами" - в его отношении открывались дела и по торговле наркотиками, и о похищении людей, и о вымогательстве.

При этом Стерненко, по информации "Страны" неизменно выводили из-под удара. Видимо, помогали связи с СБУ, которая курировала националистов и использовала их в своих целях.

В очередном таком выведении из-под удара поучаствовал и Степанов. Вряд ли он, внося залог, владел всей информацией о Стерненко. Скорее всего, просто выполнил указание Банковой.

Но, тем не менее, в историю с этим моментом он уже вошел. И ему этот залог еще часто припомнят.

Детальнее о "подвигах" Стерненко - в материале "Страны" Киднеппинг, грабеж, убийство. За что могут посадить радикала Стерненко после смены генпрокурора.

Семья и декларация

Максим Степанов женат, с супругой они воспитывают сына Михаила.

Согласно декларации чиновника за 2019 год, жена Степанова - Наталья Михайловна - владеет 340,9-метровой квартирой в Киеве и машиноместом в столице. У пары солидный автопарк. На самого Степанова зарегистрирован Land Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года выпуска. На жену записаны также два Lexus - GX460 2013 года и LX450 2016 года.

Наталья и Максим Степановы владеют семнадцатью предметами роскоши: часами марок Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux; ювелирными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels. У Степановой есть две шубы от Marco&Vanoll и Loro Piana.

Максим Степанов владеет 61% капитала Республиканского правого союза, 40% IPDevelopment Group OU (Эстония), 50% ООО Ед'югет и другими. Корпоративные права на часть своих компаний Степанов передал в управление, часть - сохранил.

У его жены 30% ООО Країна бажань, 30% ООО Міскпостачзбут, 50% ООО Феір Піксел, 67% ООО Гарномедика.

Доходы у Степанова - проценты от вклада в Ощадбанка на сумму 2 831 151 гривен. По основному месту работу - а Одессой ОГА он получил 87 807 гривен.

Жене Степанова предпринимательская деятельность принесла 1 600 363 гривен, 894 970 гривен от процентов по вкладу.

Непосредственно Степанов хранит на счету в банке 19 миллионов 300 тысяч гривен. Наличные в размере 12 000 долларов, 11 300 евро и 180 000 гривен.

Супруга Степанова положила 6,5 миллионов гривен в Ощадбанк и 900 тысяч в Приватбанк. Также в ее распоряжении 34 500 долларов наличными.