В "ЛНР" подтвердили первый случай заражения коронавирусом, больной Covid-19 находится в боксированном отделении больницы. Об этом сообщил главный санитарный врач "ЛНР" Дмитрий Докашенко

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эфир телеканала "ЛНР". Докашенко заявил, что медики готовы к борьбе с этой инфекцией. С 30 марта все учебные заведения Луганской области перешли на дистанционное обучение.

Предварительно первый случай коронавируса в "ЛНР" был выявлен 28 марта. Это житель Славяносербского района. После появления первых клинических признаков он был госпитализирован в отделение Луганской городской больницы №4. Заболевший общался только с членами семьи, которых уже осмотрели медики.

Ранее глава "ЛНР" Леонид Пасечник ввел на территории области режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Также стало известно, что в "ЛНР" изолировали 221 человека для борьбы с коронавирусом.