В понедельник, 30 марта, курс гривни на межбанке упал до 28,105 грн/$1 с 28,090 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, котировки гривни к концу торгов составили 28,08-28,13 грн/$1. К полудню нацвалюта укрепилась до 28,035 грн/$1, после чего начала постепенно снижаться, при этом резкой реакции гривни на провал голосования по правкам в госбюджет-2020 не было, отмечают дилеры.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 28,06 грн/$1 с 28,23 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

По данным агентства, в понедельник на наличном рынке курс гривни практически не менялся и к концу рабочего дня составил 27,99-28,57 грн/$1, тогда как в пятницу вечером он снизился до 28,00-28,63 грн/$1.

На "сером" рынке 30 марта курс гривни также укрепился – до 28,25-28,37 грн/$1 с 28,40-28,49 грн/$1 вечером в пятницу, а банки по-прежнему сохраняют большие спрэды при онлайн-обмене по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,95-28,49 грн/$1, у ПриватБанка – 27,8-28,5 грн/$1, у Ощадбанка – 27,65-28,65 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,7-28,45 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 31 марта 2020 года.

USD 1 доллар США 28.0615

EUR 1 ЕВРО 30.9617

GBP 1 фунт стерлингов 34.8313

Как сообщалось, из-за коронавируса позиции доллара пошатнутся, а на Западе может разрушиться демократия.

Также мы писали, что в НБУ рассказали, сколько долларов потратили для поддержки гривны.