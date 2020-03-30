Правительство Виктора Орбана получило чрезвычайные полномочия на время чрезвычайного положения, введенного в Венгрии из-за пандемии коронавируса.

Парламент Венгрии одобрил новый закон в понедельник, 30 марта. За проголосовали 137 депутатов, против - 53.

Государственный секретарь правительства Бенс Ретвари заверил, что действие закона ограничено определенными сроками, его отменит парламент, когда станет ясно, что эпидемия в Венгрии сходит на нет, сообщает Reuters.

"Это разрешение носит ограниченные временные рамки, поскольку оно связано исключительно с коронавирусом, а вы тут кричите о диктатуре", - заявил Ретвари Reuters.

Новый закон позволит правительству единолично принимать указы, необходимые для противодействия пандемии коронавируса, а также останавливать действие некоторых законов.

Закон также предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет за нарушение мер, "препятствующих распространению вируса", а также за распространение ложной информации, связанной с пандемией.

Закон был резко раскритикован оппозицией и Советом Европы, так как в его тексте временные рамки не прописаны. Оппозиция хотела установить временные ограничения для спецполномочий правительства, которые затем парламент мог бы, в случае необходимости, продлить. Однако, подконтрольное Орбану большинство отклонило соответствующие поправки оппозиции.

Как сообщала "Страна", 16 марта власти Венгрии объявили о закрытии границ страны и отмене всех массовых мероприятий.

Также мы писали, что сегодня из-за коронавируса ввела комендантский час Грузия.