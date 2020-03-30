Бывший глава Министерства охраны здоровья Илья Емец, отправленный сегодня в отставку Верховной Радой, прокомментировал свое увольнение. Он объяснил его причину влиянием Ульяны Супрун.

Об этом Емец заявил в коротком интервью hromadske сразу после голосования парламента за его отставку.

Емец сказал, что сам заявления об увольнении не писал.

"Я заявления не писал. Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности (министра здравоохранения - Ред.) Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну, будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал экс-министр.

Он добавил, что реформа Супрун фактически лишила простых людей оказания медицинской помощи в стационарах.

Видео: YouTube/ hromadske

По словам Емца, он обсудил свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей беседы не привел.

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ до сих пор сильно влияние Супрун, с приверженцами которой у Ильи Емца было противостояние.

Мы также писали, что нардепы сегодня поначалу провалили назначение преемника Емца - Максима Степанова. Однако сделали это со второй попытки.