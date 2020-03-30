Власти Болгарии отложили процесс перехода страны с официальной валюты на евро из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в мире. Такую отсрочку назвали незначительной и обещали начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года.

По словам управляющего Болгарским народным банком Димитра Радева, график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Нова ТВ.

Радев отметил хорошее состояние банковского сектора Болгарии иназвал отсрочку незначительной.

Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.

Напомним, официальная валюта Болгарии - лев. С 2002 года курс к евро не меняется и составляет 1:2 (2 лева за 1 евро). Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году, поэтому в стране евро тоже в ходу. Расплатиться европейской валютой можно даже в маленьких киосках.

Как сообщала "Страна", в Болгарии и Албании сообщили о первых смертях от коронавируса.

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