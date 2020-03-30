Сегодня Печерском суде Киева отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения следователю полиции Артему Ельцову.

Полицейского подозревают в том, что он в должности следователя Святошинского райотдела милиции в 2014 году открыл уголовное дело на майдановцев, задержанных судом за участие в массовых беспорядках и сопротивление милиции.

"Страна" выяснила у самого Артема Ельцова и у его защитника Богдана Бивалькевича детали дела.

По словам наших собеседников, с 18 по 20 февраля 2014 года на улице Грушевского милиционеры задержали нескольких человек с битами и дубинками. Задержанные участвовали в массовых беспорядках и дрались с милицией.

"Напомню, что это происходило в самый пик противостояния между милицией и протестующими. Эти люди были задержаны, суд дал санкцию, открыты уголовные дела за активное участие в массовых беспорядках и сопротивление милиции. В свою очередь, я выполнял свои служебные обязанности и действовал по закону", - сказал правоохранитель.

Через четыре месяца, после смены власти, задержанных выпустили на свободу. Никто не проводил по их действиям никакого расследования, делу не дали хода, все было просто закрыто с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления".

В 2015 году Ельцов уехал в АТО в составе подразделения МВД. Он стал участником боевых действий. Вернувшись с фронта, прошел переаттестацию и продолжил службу уже в полиции.

Но в этом году внезапно прокуратура решила открыть в отношении полицейского уголовное производство сразу по целому списку тяжких обвинений: ст. 340 УК (незаконное проведение митингов и демонстраций), ч.2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности путем фальсификации доказательств), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1, ст. 366 (служебная подделка).

"Я никуда не скрывался, приходил в прокуратуру, давал показания. Но мне было непонятно, в каком статусе я хожу на допросы. Я задал им вопрос. Но вместо того, чтобы дать мне ответ, прокуратура решила меня задержать, вручив подозрение. Но это подозрение лично в руки мне никто не давал. Просто бросили в почтовый ящик дежурной части моего отдела. То есть это сделали с нарушением процессуального кодекса", - сказал полицейский.

В день "вручения" подозрения прокуроры потребовали у судьи задержать Ельцова - якобы потому, что он уклоняется от получения повесток и может скрыться или давить на свидетелей. В результате появилось решение суда о его задержании.

26 марта правоохранитель вместе со своим защитником добровольно явился в Печерский суд и объяснил, что никогда не скрывался. Суд был закрыт на карантин, но там все же зафиксировали, что полицейский пришел добровольно, поэтому задерживать его не стали и вручили ему повестку на 30 марта на слушание дела.

"Сегодня на суде нам вручили подозрение. ГБР трбовала меру пресечения в виде взятия под стражу, но судья в этом отказала, так как посчитала требования следстия необоснованными. Хочу поблагодарить Андрея Портнова и его юридическую команду, а также адвокатскую компанию Credens за помощь и поддержку в моей защите", - сказал Ельцов.

В распоряжении "Страны" имеется решение суда.

Ельцов не первый правоохранитель, против которого активизировались дела. В феврале ГБР задержало экс-бойца спецподразделения "Омега". Его обвиняют в осуществлении прицельных выстрелов по безоружным людям на Институтской.

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