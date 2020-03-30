В понедельник, 30 марта, в Подольском районе Киева прорвало трубопровод, из-за чего дороги залило кипятком.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

Как сообщается, инцидент случился на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская.

По словам очевидцев, дороги от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской затопило кипятком, а в некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.

Видео: Facebook/Киев оперативный

Как пишет пресс-служба "Киевтеплоэнерго", повреждение теплосети произошло сегодня в 11:10 по адресу: ул. Ярославская, 17 (Подольский район). В результате произошла утечка воды на тротуар и проезжую часть. Пострадавших нет.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения трубопровода. Ремонтные работы планируют завершить завтра.

Трубопровод диаметром 450 мм введен в эксплуатацию в 1982 году. Он обслуживает около 600 жилых домов.

Напомним, после прорыва трубы на Владимирской провалился асфальт прямо на дороге в центре Киева.

Как мы писали, в январе в результате прорыва горячего трубопровода у Ocean Plaza пострадали девять человек.