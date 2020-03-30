В адвокатском сообществе раскритиковали закон №3276, который позволяет регулирует работу судей во время карантина. По словам адвоката фирмы Credence Натальи Дрыгваль, он ограничивает право людей на защиту.

Подробнее о временных изменениях в Уголовном процессуальном кодексе, согласно которым решено дополнить раздел "Переходные положения" УПК новым п. 20-5 "Страна" детально рассказывала в материале "Фемида на карантине. Судьям разрешили подменять заболевших коллег".

В частности, законопроект предусматривает продление меры пресечения заключенным и недопущение выхода подсудимого из-под стражи через 72 часа, в случае, если судьи начнут повально болеть. Кроме того, он изменяет процедуру проведения заседаний в формате видеоконференций.

По словам Натальи Дрыгваль, нардепы забыли о нормах Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 6 которой закрепляет право на справедливый суд и включает право лица защищать себя лично или посредством защитника, выбранного по собственному усмотрению.

"Реализация закона на самом деле предоставляет исключительное право следственному судье принимать решение о необходимости применять видеоконференцию в данном процессе. А учитывая жесткие ограничения по передвижению граждан во время действия карантинных мероприятий в случае невозможности прибытия защитника на судебное заседание, суд вправе самостоятельно решить, что основания для проведения судебного заседания в режиме видеоконференции отсутствуют, а следовательно, подозреваемый (обвиняемый, осужденный) не сможет пользоваться правовой помощью именно того адвоката, которому он доверяет и которого он выбрал, что является грубым нарушением его права на защиту и дерзким произволом со стороны судебных органов", - уверена Дрыгваль.

Также адвокат сообщает, что статья 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую ратифицировала Украина, предусматривает возможность отступления от гарантированных Конвенцией прав в четко определенных случаях, о чем она обязана была проинформировать Генерального секретаря Совета Европы. В то же время, исходя из официальной информации ЕСПЧ, Украина подобных сообщений об уступке от гарантированных Конвенцией прав и свобод человека в адрес Генерального секретаря Совета Европы не направляла.

Положения законопроекта, содержащие потенциальную угрозу права на защиту:

В законопроекте № 3276 указано следующее: "рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей) по его решению, принятому по собственной инициативе, может быть проведено в режиме видеоконференции, о чем уведомляются стороны уголовного производства в порядке, определенном статьей 135 настоящего Кодекса. Следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, в котором за пределами здания суда находится подозреваемый (обвиняемый), если он против этого возражает. Проведение судебного заседания в режиме видеоконференции, в том числе во время судебного производства, осуществляется на условиях, определенных абзацем седьмым настоящего пункта, с соблюдением правил, предусмотренных частями третьей-девятой статьи 336 настоящего Кодекса. Участие защитника в судебном заседании обеспечивается в соответствии с требованиями настоящего Кодекса". То есть, законопроект № 3276 грубо ограничивает права сторон и участников уголовного процесса инициировать проведение судебного заседания в режиме видеоконференции, поскольку им полностью нивелируются положения ч.1, ч.2 ст. 336 УПК, которыми регламентируются основания проведения судебного заседания в режиме видеоконференции и круг лиц, имеющих право обратиться с данным ходатайством. Согласно ч.1, ч.2 ст. 336 УПК, "судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося за пределами здания суда (дистанционное судебное производство), в случае: 1) невозможности непосредственного участия участника уголовного производства в судебном производстве по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам; 2) необходимости обеспечения безопасности лиц; 3) проведения допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего; 4) необходимости принятия таких мер для обеспечения оперативности судебного производства; 5) наличия других оснований, определенных судом достаточными. Суд принимает решение об осуществлении дистанционного судебного производства по собственной инициативе или по ходатайству стороны или других участников уголовного производства. В то же время, законопроект № 3276 предусматривает такое право исключительно за следственным судьей, судом: "рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда по его решению, принятому по собственной инициативе, может быть проведено в режиме видеоконференции", о чем только уведомляются стороны уголовного производства, о наличии прав иных участников уголовного производства даже не упоминается. Однако, в условиях жесткого ограничения перемещения граждан, когда исключается или значительно осложняется физическое прибытие защитника в случае пребывания/проживания подзащитного (обвиняемого, осужденного) в разных городах страны, государство должно ввести дополнительные прочные гарантии обеспечения права человека на защиту, а не лишить их в такой своевольный образ. Вместо этого, законопроект № 3276 содержит общую норму, что "участие защитника в судебном заседании обеспечивается в соответствии с требованиями настоящего Кодекса", не определяя дополнительных гарантий и условий обеспечения права человека на защиту и рассмотрение дела в разумные сроки. В то же время, с учетом положений законопроекта о порядке проведения судебного заседания в режиме видеоконференции исключительно по инициативе следственного судьи, суда без определения, какие именно обстоятельства могут быть основанием для введения режима видеоконференции - это полностью лишает стороны уголовного производства быть инициаторами проведения таких мероприятий и соответственно грубо нарушает право человека на защиту. То есть, если защитник и его клиент находятся в разных городах Украины, и/или защитник испытывает любые сложности по состоянию здоровья, наличия личного транспортного средства и др. и следователь судья не видит оснований для проведения судебного заседания в режиме видеоконференции, в то время как стороны и участники вообще лишены права на подачу такого ходатайства (согласно переходным положениям, введенных проектом № 3276), - это автоматически лишает защитника, избранного подозреваемым (обвиняемым , осужденным), возможности принятия участия в судебном заседании, то есть права, предусмотренного ст.6 Конвенции - право человека защищать себя лично или через посредство выбранного им защитника.

Адвокат Дрыгваль настаивает на дополнении положения п. 1 ч. 1 ст. 336 УПК, изложив его в следующей редакции:

Судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося за пределами здания суда (дистанционное судебное производство), в случае: 1) невозможности непосредственного участия участника уголовного производства в судебном производстве по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в частности из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с введением мер по предупреждению распространения на территории Украины коронавируса Covid-19".

Абзац 7 законопроекта № 3276 изложить в следующей редакции: "Рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей) может быть проведено в режиме видеоконференции в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 336 УПК Украины, о чем уведомляются стороны уголовного производства в порядке, определенном статьей 135 настоящего Кодекса. Следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, в котором за пределами здания суда находится подозреваемый (обвиняемый), если он против этого возражает". Абзац 8 исключить.

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