Два случая коронавируса выявлено во время массового экспресс-тестирования во Львове. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Андрей Садовый.

"Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. ВАЖНО - это результаты именно экспресс-тестов. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения", - говорится в сообщении.

По словам Садового, первый случай выявили у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Другие пациенты и врачи, которые контактировали с больной, сейчас проходят обследование и изолированы в помещении больницы.

Во втором случае - заболела водитель трамвая (1970 г.р.), у которой нет никаких симптомов. У женщины взяли материал для ПЦР-теста и отправили домой для обсервации под контроль семейного врача.

Трамвай снят с маршрута, а на коронавирус тестируют всех водителей.

Садовый уточнил, что во Львове массово делают экспресс-тесты в коммунальных учреждениях среди сотрудников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей.

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