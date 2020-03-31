В апреле в Украине продолжается карантин, предварительно объявленный до 24 числа. Это наложило отпечаток практически на все сферы жизни.

Школьники будут учиться по видеоурокам, которые начнут транслировать украинские каналы, Пасху и поминальные дни предлагают провести дома, а пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч собираются единоразово выплатить по тысяче гривен (правда, последний пункт пока лишь занесен в проект бюджета и не проголосован Радой).

При этом, как и планировалось, второй этап медреформы стартует с 1 апреля, запустят электронные больничные, а в домах отключат центральное отопление.

Собрали информацию, что изменится с 1 апреля.

Карантин

Пока карантин объявили до 24 апреля, но, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, то его могут продлить. Например, глава МВД Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает распространение болезни в Европе и Украине, сообщил, что веротяно карантин продлится минимум два месяца. То есть до лета.

"Сейчас у нас продлен до 24 числа, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – заявил Аваков.

Второй этап медреформы Супрун

Власти не будут откладывать второй этап медреформы из-за карантина. Ее запуск начнется с 1 апреля.

На втором этапе медреформы каждое медучреждение должно заключить договор с Национальной службой здоровья и получать деньги только за предоставленные услуги - то есть пролеченных больных.

Это значит, что многие больницы в малонаселенной местности просто закроются - у них резко упадут поступления из Киева, а местные бюджеты могут не компенсировать эти затраты. В лучшем случае больница сократит часть медперсонала.

На нормальном госфинансировании останутся только так называемые "опорные" больницы. До которых жителям глубинки будет добираться очень далеко.

Вся эта история уже вызвала бунты врачей в регионах. Очевидно, что вся цель "реформы" - просто сократить финансирование медицины в стране.

О продолжении медреформы заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий. По его словам, отсрочка будет только для инфекционных больниц из-за коронавируса. Они подпишут контракты с Национальной службой здоровья, но их будут финансировать по старому бюджету.

При этом Илья Емец, который пробыл на посту главы Минздрава менее месяца, заявлял, что хочет отсрочить второй этап на три месяца.

Однако 30 марта он был уволен. И перед увольнением сказал, почему нужно перенести второй этап. Он привел в пример Киевскую больницу микрохирургии "Око", которая делает в год 17 тысяч операций на глазах - в основном пенсионерам. Руководство учреждения не договорилось с Национальной службой здоровья Украины, их вычеркнули из списка, и они с 1 апреля должны были быть закрыты.

Место Емца занял экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. Он назвал своим приоритетом окончание медреформы, которую начала Ульяна Супрун.

"Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - заявил Степанов. Но как он это сделает - пока неизвестно.

Ранее "Страна" разбиралась с ситуацией вокруг второго этапа медреформы. Подробнее читайте в нашем материале.

Электронные больничные

С 1 апреля обещают запустить электронные больничные. Для этого ранее был сформирован Электронный реестр листов временной нетрудоспособности.

Вести реестр уполномочили Пенсионный фонд. При этом он формируется автоматически, используя данные из разных электронных баз - системы EHealth, реестров Фонда соцстраха и Пенсионного фонда.

Реестр доступен на официальном портале ПФУ. Данные больничных могут просмотреть обыкновенные украинцы, сотрудники ПФУ, Соцстраха, Минздрава, врачи и HR. При этом нужно идентифицировать себя с помощью электронной подписи. А каждой категории пользователей будет доступна только определенная информация о пациенте.

Школа онлайн

Во время карантина 11 украинских телеканалов будут транслировать видеоуроки для школьников. Проект "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля.

Видеоуроки будут показывать в 10:00 ежедневно, с понедельника по пятницу:

5 класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6 класс - ZOOM и NewsOne

7 класс - ZIK

8 класс - "Индиго" и Униан

9 класс - Рада и UA:Культура

10 класс - UA:Первый

11 класс - М1.

Также их можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Вести видеоуроки будут 40 педагогов из Киева. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Карантинная тысяча к пенсии

18 марта Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 апреля пенсионерам, которые получают до 5 тысяч гривен, добавят по тысяче гривен. Имеется в виду единоразовая выплата. Пенсионеров с пенсией менее 5 тысяч в Украине около 10 миллионов человек. То есть на это понадобится порядка 10 млрд грн.

При этом эти выплаты были заложены в законопроект про изменения бюджета Украины на 2020 год, голосование за который провалила Рада на внеочередном заседании 30 марта. Документ отправят на доработку в профильный комитет. Но в правительстве уверены, что на следующем заседании бюджет таки изменят.

Конец отопительного сезона

В апреле в Украине закончится отопительный сезон, когда среднесуточная температура не опускается ниже +8. Например, в Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели - 4-5 апреля.

"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, далее существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже отключать отопление, завершать отопительный сезон", - сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Цены на газ для промышленности

В апреле цена на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов вырастет на 0,2-2,2%. Об этом сообщал НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 069 - 4 614 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку).

Пасха дома

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля, то есть до окончания карантина. Власти уже сообщили, что разрабатывает проект "Пасха дома", который "поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях". Подробностей пока нет, их обещали сообщить в ближайшее время.

Владимир Зеленский рассказал, что встречался по этому поводу с руководителями церквей в Украине и что они понимают, что нужно проводить богослужения онлайн или как видеоконференцию.

При этом в самих церквях пока прямо не заявили, что они не планируют оффлайн богослужений и освящения пасхальных корзин. Только греко-католики, которые отмечают Пасху на неделю раньше, 12 апреля, заявили, что, если прихожане все-таки придут в храмы, то внутрь они не смогут зайти (внутри будут находиться только священнослужители и певцы - Ред.) и будут слушать службу через громкоговорители или наблюдать за ней с установленных экранов. При этом традиционно будут освящать пасхальные корзины, но пришедшие должны находиться на расстоянии установленном санитарными нормами.

При этом не совсем понятно, что делать и как придерживаться норм, если придет очень много людей. Судя по опросу УПЦ, многие прихожане намерены прийти в храм на праздник.

Зеленский упомянул, что рассматривается возможность размещения патрулей возле храмов и церквей и в случае большого скопления людей, полиция должна проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно.

Делают заявления и местные власти. Например, в Николаеве заявили, что собираются привлечь полицию, чтобы не пускать на кладбища в поминальные дни.