В Черновцах была зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции в городе. От болезни скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

"В результате заражения коронавирусом в больнице умер черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", - сообщил Каспрук.

Кроме того, он отметил важность соблюдения карантинных ограничений из-за распространения вируса.

"Обращаюсь к остальным. Еще раз. И еще раз. Берегите родителей, берегитесь сами. То, что вы чувствуете себя здоровым, это значит, что ничего не значит... Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы", - отметил Каспрук.

Скриншот: Facebook/Алексей Каспрук

По информации МОЗ, в Черновицкой области COVID-19 заразились 75 украинцев. Также сообщалось об одном смертельном случае в регионе. В общей сложности в больницах Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 6 инфицированных человек и один с подозрением на коронавирус COVID-19.

Напомним по данным на 30 марта, от коронавируса умерли уже 11 украинцев. Всего известно о 480 случая заражения.