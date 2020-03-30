В Житомире коллектив инфекционного отделения городской больницы № 1 заявил, что готовит заявления на увольнение после того, как мэр города Сергей Сухомлин обвинил их в том, что они требовали "благотворительные взносы" за тесты на коронавирус.

Об этом сообщила одна из сотрудниц инфекционного отделения Людмила Алферова на своей странице в Facebook.

"Весь коллектив инфекционного отделения Житомира пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинения в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем мэра Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения", - написала Людмила Алферова

Фото: Людмила Алфьорова/Facebook

Сергей Сухомлин публичные извинения не принес. На своей странице в Facebook он опубликовал статистику по заболевшим в городе по состоянию на 30 марта.

"Больница №1: Covid-19 - 1, 3 подозрения, грипп - 5, бактериальная пневмония - 4, грипп + пневмония - 3. Больница № 2: +1 пневмония. Детская - 1 подозрение".

Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

В комментарии "Житомир.info" Сухомлин рассказал, что встретился с медиками, и они согласились работать дальше. "Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время", - сказал Сухомлин.

Градоначальник оправдывает "благотворительные взносы" в больницах, говоря о недофинансировании больниц. Но при этом мэр против того, чтобы сейчас брали деньги за тесты на коронавирус.

"Если взять государственный бюджет, то он обеспечивает финансирование больниц только на заработную плату и то не в полном объеме - часть средств ежегодно из своего бюджета выделяет город. Что касается обеспечения необходимыми медикаментами, то за счет городского бюджета обеспечиваются лишь приемные отделения и детская больница. Поэтому врачи просто вынуждены обращаться к людям и брать материальную помощь, так называемые "благотворительные взносы", которые идут на счет больницы, на счета тех отделений, где находятся пациенты", — говорит Сухомлин.

По его словам, исполком выделил средства из городского бюджета на закупку быстрых тестов на коронавирус, но еще до этого в больнице № 1 купили 50 экспресс-тестов за счет благотворительных взносов. Сухомлин заявил, что пациентам, которые платили за тест, деньги вернули.

Как сообщала "Страна", водитель из Житомира скрывал коронавирус и возил туристов, против него открыли дело.

В Украине на 30 марта количество зараженных коронавирусом выросло до 480 человек.