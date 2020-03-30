В Украине против коронавируса разрешили применять незарегистрированные в Украине препараты. Фото: из открытых источников

Верховная Рада разрешила применять незарегистрированные в Украине медпрепараты для лечения больных коронавирусом. В частности, речь идет о лекарственных средствах, рекомендуемых официальными органами США, стран Евросоюза, Китая, Израиля и др. Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь".

Об этом говорится в законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта.

Кроме того, закон разрешает использовать зарегистрированные лекарственные средства, которые изначально не предназначены для лечения коронавируса, но их эффективность доказана или их рекомендуют официальные органы ряда государств:

  • США
  • страны-члены Европейского Союза
  • Великобритания
  • Швейцария
  • Япония
  • Австралия
  • Канада
  • Китай
  • Израиль

Уточняется, что этот список стран актуален для использования рекомендаций по зарегистрированным и незарегистрированным лекарственным средствам.

При  этом стоит отметить, что, по данным ВОЗ, пока нет ни одного препарата с доказанной эффективностью лечения коронавируса. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует ряд препаратов, которые можно использовать при лечении:

  • Ремдесивир - противовирусное, которое экспериментально применяли для лечения лихорадки Эбола;
  • Гидроксихлорохин, который применяли для лечения малярии
    и другие.

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