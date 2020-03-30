Верховная Рада Украины 276 голосами народных депутатов поддержала в первом чтении т.н. "антиколомойский" закон о банках.

Отметим, что законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Как сообщалось, принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Профильный комитет Рады в понедельник рекомендовал принять законопроект №2571-д.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что вписали в главный законопроект под МВФ в материале "Неприкосновенный Приватбанк и виртуальные компенсации для Коломойского".

Также мы писали, что Financial Times рассказала, сколько МВФ даст Украине денег с "антиколомойским" законом и без него.