Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры медиков из Александровской больницы и передал им аппарат искусственной вентиляции легких и средства для защиты персонала от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"На встрече присутствовали: заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Анатольевна Голубовская, заведующий инфекционного отделения Минова Людмила Владимировна, заведующий реанимационного отделения Куценко Алексей Васильевич и народный депутат Украины, президент Международного благотворительного фонда Вадим Владиславович Новинский", - говорится в сообщении.

Фото: church.ua

В ходе встречи Онуфрий также рассказал об отношении церкви к эпидемии коронавируса и указал на важности жертвенности служения и священнослужителей, и медицинского персонала в условиях распространения болезни.

Фото: church.ua

Напомним, по состоянию на 30 марта в Александровской больнице лежит больше всего зараженных коронавирусом киевлян - 38 человек.

В Украине сегодгня количество зараженных коронавирусом выросло до 480 человек.