Андрей Ермак. Фото: Цензор.НЕТ

В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака после публикации материалов о том, что его брат Денис якобы продавал государственные должности. 

Об этом в Бюро сообщили изданию "Интерфакс-Украина".

"Производство открыто по четырем статьям УК", - сказали в пресс-службе ГБР в понедельник.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в сети видеозаписи, где похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти. 

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти из-за пленок Ермака. 

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