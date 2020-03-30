В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака после публикации материалов о том, что его брат Денис якобы продавал государственные должности.

Об этом в Бюро сообщили изданию "Интерфакс-Украина".

"Производство открыто по четырем статьям УК", - сказали в пресс-службе ГБР в понедельник.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в сети видеозаписи, где похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти из-за пленок Ермака.