Народные депутаты Верховной Рады снова проголосовали за Максима Степанова на главу Минздрава. Его кандидатуру поддержали 246 голосов. Также Верховная Рада назначила Сергея Марченко на пост министра финансов, назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Их кандидатуры утвердили со второй попытки. при этом голосование показало, что Степанова назначили благодаря голосам Оппоплатформы, которая дала 21 голос.

Предыдущее голосование за кандидатуры министров депутаты Рады провалили. За Степанова проголосовали 217 нардепов, а за Марченко - 223 человека. После провала голосования за Марченко спикер Рады Дмитрий Разумков зачитал письмо Зеленского с просьбой снять с рассмотрение назначение министром энергетики Буславец, так как нужное количество голосов не набралось бы.

Максим Степанов - бывший председатель Одесской ОГА, приоритетными в своей работе называл медицину, инфраструктуру и образование. Родился в семье медиков. Сам - хирург по первому образованию, жена - нефролог высшей категории. В 2011-2016 годах был директором полиграфкомбината "Украина".

Новый глава Минздрава Максим Степанов. Фото: facebook.com/StepanovMV

Сергей Марченко - новый глава Минфина со степенью кандидата экономических наук, экс-заместитель главы Администрации президента Украины, экс-заместитель министра финансов Украины.

Он окончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "управление государственными финансами". На госслужбе находится с 2002 года. За это время работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина. Был экспертом в Bendukidze Free Market Center, в Киевской школе экономики и других профильных центрах.

Сергей Марченко. Фото: president.gov.ua

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно вносил проекты постановлений о назначении Марченко министром финансов и Степанова главой Минздрава после проваленного голосования за их назначение.

Напомним, перед голосованием Рада уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского, а также проголосовала за антикризисный закон.