В Грузии вводится комендантский час, запрещающий передвижение пешком и на транспорте в период с 21:00 до 06:00 утра. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает "Грузия онлайн".

Также введенный карантинный режим запрещает гражданам в возрасте от 70 лет и выше выходить из дома. Разрешены лишь краткие походы в ближайший магазин, аптеку или медучреждение.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Георгий Гахария.

По состоянию на 30 марта, количество инфицированных коронавирусом в Грузии составляет 98 человек. 18 из них уже выздоровели. 4 972 граждан находятся в 14-дневном обязательном карантине, а 266 человек - под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Ранее "Страна" писала о том, что ЕС выделит Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

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