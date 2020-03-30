В корпорации Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украину Петру Порошенко, утверждают, что с начала марта уровень продаж упал на 10% из-за карантинных мероприятий. А фирменные магазины работают, несмотря на введение карантина.

Ответ пресс-службы компании приводит "Интерфакс-Украина".

"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую продукцию. Мы уже на сегодня имеем падение в 10% в натуральном выражении", - говорится в сообщении.

При этом часть фирменных магазинов продолжают работать в штатном режиме несмотря на карантин.

"Пока что в планах сокращать количество работающих фирменных магазинов – нет", - утверждают в компании.

Напомним, ужесточение карантина в Киеве произошло еще 17 марта. Именно тогда столичная власть объявила, что работать должны только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, заправки, банки и банкоматы.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро, 30 марта, количество больных коронавирусом украицнев увеличилась до 480 человек. Умерли 11 украинцев. Выздоровели 6 человек.