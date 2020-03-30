Украина получила 100 тысяч тестов полимеразной цепной реакции компании SolGent для диагностики коронавируса. Самолет прибыл сегодня из Сеула (Южная Корея).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины. После прохождения таможенных процедур, тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения. Груз доставлен в Украину по инициативе Офиса президента, координацию осуществляло Посольство Украины в Республике Корея.



Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится около 2 часов.

Как сообщала "Страна", Минздрав Украины утвердил алгоритм действий врачей при коронавирусе.

Также стало известно, как из Турции в Украину под маркой "Биозек" завезли поддельные тесты на коронавирус.