С начала введения карантина в Украине спрос на мясо птицы в среднем по стране увеличился на 20%.

Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), передает "Интерфакс-Украина".

"С начала введения карантина в Украине спрос на продукцию вырос в среднем на 20% на внутреннем рынке. В большей степени это касается продукции в упаковке", - сообщила компания.

Напомним, ранее стало известно, как в Украине подорожали продукты после введения карантина.

Также мы писали, что торговые сети объявили о повышении цен на продукты. Говорят, что они растут из-за поставщиков и карантина. "Страна" разобралась, как обстоят дела на самом деле.