Европейский Союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса, связанного с коронавирусом.

Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением Covid-19", - говорится в сообщении премьера.

Как сообщала "Страна", Денис Шмыгаль предложил Раде вновь проголосовать за назначение глав Минфина и Минздрава. Ранее секретариат Кабмина насчитал 10 советников и помощников у премьера Шмыгаля.