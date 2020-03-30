Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков команды на 70%, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями. При этом футболисты пообещали делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать свою зарплату.

Об этом Лионель Месси сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.

"Многое было написано и сказано о "Барселоне" в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки. Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным", - пишет Месси.

По словам футболиста, это соглашение было отложено на несколько дней, так как команда пыталась найти выход из нелегкого финансового положения, чтобы помочь клубу.

"...Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты. Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас было найти реальные решения, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации", - сообщает Месси.

Заявлением Лионеля Месси также поделились в социальных сетях несколько членов клуба.

Фото: Instagram/ leomessi

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился партнер Месси по сборной и Роналду по клубу.