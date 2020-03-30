Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в парламент проекты постановлений о назначении Марченко министром финансов и Степанова главой Минздрава.

Соответствующие документы появились на сайте парламента.

Так, проект постановления №3289 предлагает рассмотреть назначение Марченко главой Министерства финансов, а №3290 – назначение Степанова Министром здравоохранения.

Напомним, предыдущее голосование за кандидатуры министров депутаты Рады провалили. За Степанова проголосовали 217 нардепов, а за Марченко - 223 человека. После провала голосования за Марченко спикер Рады Дмитрий Разумков зачитал письмо Зеленского с просьбой снять с рассмотрение назначение министром энергетики Буславец, так как нужное количество голосов не набралось бы

Между тем, за отставку главы Минздрава Ильи Емца уже проголосовал 271 депутат. За уход министра финансов Игоря Уманского - 249 голосов.

"Страна" ведет онлайн экстренного заседания Верховной Рады 30 марта, где рассматривают снятие министров и обрезание госбюджета.