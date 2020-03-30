Пассажиры рейса "Доха - Киев", которых привезли на обязательную обсервацию в отель "Козацкий" в Киеве, заявили, что в гостиницу они не зайдут.

По словам вернувшихся на родину украинцев, если их будут держать в автобусе, они объявят голодовку. Люди требуют, чтобы их отпустили по домам на обсервацию.

"Мы приехали тогда, когда это постановление (об обязательной обсервации - Ред.) не имело юридической силы. Мы понимаем всю сложность ситуации в мире и готовы подписать договор о добровольной самоизоляции. То, что нам предлагают, - это неприемлимо. И если бы мы знали, что произойдет с нами, когда мы приедем, мы бы никогда в жизни сюда не приехали за те деньги, которые мы потратили", - заявила одна из возмущенных украинок.

Также прибывшие в Киев туристы возмущаются, что некоторые из них были вынуждены оставить свой багаж на Бали, чтобы попасть на последний самолет.

"Мы приехали сюда осознанно для того чтобы пройти тесты и быть на самоизоляции, у нас были варианты передвигаться через Беларусь, как делают наши соотечественники, которые оказываются здесь", - рассказала одна из туристок.

Напомним, ночью в "Борисполе" приземлился эвакуационный рейс "Доха - Киев", на котором с пересадками прилетели украинцы, отдыхавшие на Бали и в других странах. Лишь по пути они узнали об обязательной обсервации в отеле, а не дома, многие из них были возмущены происходящим и даже отказывались покидать салон самолета.

"Страна" подробно описывала, как пассажиров рейса Доха - Киев на принудительную обсервацию отправляли.