АМКУ завел дело на два десятка сетей аптек за повышение цен на маски в более, чем 10 раз
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело в отношении поставщиков, производителей и аптечных сетей столицы за завышение цен на медицинские маски во время эпидемм коронавируса.
Об этом сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.
"С начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений г.Киева, цен на маски медицинские одноразовые. ... Еще до обнаружения в Украину первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - говорится в сообщении.
По словам Хмельницкого, дело было возбуждено против таких компаний:
- ООО "Аптека низких цен ТМ"
- ООО "Аптека низких цен плюс"
- ООО "Столичный медицинский альянс"
- ООО "Виталюкс"
- ООО "Аптекарь"
- ООО "Сириус-95"
- ООО "Гелиантус"
- ООО "Аптечное объединение "Биокон"
- КП "Фармация"
- ООО "Аптека низких цен К"
- ООО "Аптека №1 Трансфарм"
- ООО "Благодия"
- ООО "Лекфарм"
- ООО "Аптека АНЦ"
- ООО "Аптека НЦ"
- ООО "Рецепты жизни"
- ООО "Цитрус-фарм"
- ООО "Альго-Фарм"
Что же касается производителей, то дело было открыто против: ООО "Калина медицинская производительная компания", ООО "Фирма "Технокомплекс", ООО "Стиролфармторг", ООО "ТД "Кампус котон клаб", ООО "Век-А", СП "Оптима-Фарм, ЛТД".
В случае, если факт нарушения закона будет доказан, с компаний могут взыскать до 10% от годового дохода.
Скриншот: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey
Напомним, обеспечить медицинскими масками украинцев требовал и Зеленский, который днем ранее провел совещание с представителями Кабмина главами государственных ведомств.
Также "Страна" писала, что в тот же день в Украину прибыл второй самолет из Китая с медицинским оснащением для украинских медиков, полицейских и военных. Борт приземлился в Борисполе.