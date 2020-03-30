Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело в отношении поставщиков, производителей и аптечных сетей столицы за завышение цен на медицинские маски во время эпидемм коронавируса.

Об этом сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

"С начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений г.Киева, цен на маски медицинские одноразовые. ... Еще до обнаружения в Украину первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, дело было возбуждено против таких компаний:

ООО "Аптека низких цен ТМ"

ООО "Аптека низких цен плюс"

ООО "Столичный медицинский альянс"

ООО "Виталюкс"

ООО "Аптекарь"

ООО "Сириус-95"

ООО "Гелиантус"

ООО "Аптечное объединение "Биокон"

КП "Фармация"

ООО "Аптека низких цен К"

ООО "Аптека №1 Трансфарм"

ООО "Благодия"

ООО "Лекфарм"

ООО "Аптека АНЦ"

ООО "Аптека НЦ"

ООО "Рецепты жизни"

ООО "Цитрус-фарм"

ООО "Альго-Фарм"

Что же касается производителей, то дело было открыто против: ООО "Калина медицинская производительная компания", ООО "Фирма "Технокомплекс", ООО "Стиролфармторг", ООО "ТД "Кампус котон клаб", ООО "Век-А", СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

В случае, если факт нарушения закона будет доказан, с компаний могут взыскать до 10% от годового дохода.

Скриншот: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey

Напомним, обеспечить медицинскими масками украинцев требовал и Зеленский, который днем ранее провел совещание с представителями Кабмина главами государственных ведомств.

Также "Страна" писала, что в тот же день в Украину прибыл второй самолет из Китая с медицинским оснащением для украинских медиков, полицейских и военных. Борт приземлился в Борисполе.