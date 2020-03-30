В понедельник, 30 марта, в 16:30 состоится третье внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отмечается, Зеленский выносит на рассмотрение:

закон о банках;

закон о земле;

кадровые вопросы (будет вновь проталкивать Сергея Марченко и Максима Степанова).

В данный момент президент лично прибыл в Раду, чтобы убедить фракцию голосовать по всем вопросам.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады парламент провалил назначение Максима Степанова на пост министра здравоохранения Украины, а также назначение министром финансов Сергея Марченко.

Как сообщалось, Верховная Рада также уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского .