Зеленский едет в Раду убеждать нардепов голосовать за новых министров и за законы о банках и земле
В понедельник, 30 марта, в 16:30 состоится третье внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
Как отмечается, Зеленский выносит на рассмотрение:
- закон о банках;
- закон о земле;
- кадровые вопросы (будет вновь проталкивать Сергея Марченко и Максима Степанова).
В данный момент президент лично прибыл в Раду, чтобы убедить фракцию голосовать по всем вопросам.
Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады парламент провалил назначение Максима Степанова на пост министра здравоохранения Украины, а также назначение министром финансов Сергея Марченко.
Как сообщалось, Верховная Рада также уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского .
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