Похоже, в Верховной Раде всерьез испугались выхода из-под стражи на свободу части заключенных, в случае, если судьи начнут повально болеть. Во время нахождения судьи на больничном продления срока меры пресечения может стать невозможным и подсудимого придется освободить из-под стражи через 72 часа.

Для того, чтобы этого не произошло, нардепы сегодня проголосовали за внесение временных изменений в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым решено дополнить раздел "Переходные положения" УПК новым п. 20-5, которым на период карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), устанавливаются некоторые особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства.

"Страна" разбиралась в чем суть изменений.

Если, скажем, в Н-ском районном суде заболели все судьи и туда обратился следователь или прокурор с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному подозреваемому, ранее там ходатайство попросту не приняли бы. И если и приняли бы, то обратились бы в Апелляционный суд чтобы тот определил иную подсудность.

Естественно, за это время 72 часа, отведенные законом на рассмотрение ходатайства о взятии под стражу, прошел бы и задержанного пришлось бы отпустить. Согласно внесенным изменениям, предусмотрены четкие временные рамки - 24-часа на определение другого суда и передачу ходатайства о мере пресечения ему на рассмотрение.

"В случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов", - говорится в принятом законопроекте.

То есть попросту можно направить это ходатайство в другой райсуд, где есть здоровые следственные судьи. Даже порядок передачи предусмотрен-"безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, председателем соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) рассматривается вопрос о передаче ходатайства на рассмотрение в другой суд, о чем поставляется соответствующее постановление. Споры о подсудности между судами в данном случае не допускаются".

Это значит что, по мнению депутатов, суток на все необходимые действия должно хватить. На практике же бывает, что пока в полиции оформят задержанного с вызовом адвоката из Центра безоплатной правовой помощи, то еле успевают за 60 часов направить ходатайство о взятии под стражу в свой местный суд. После этого остается 12 часов на определение судьи и его рассмотрение. Если отводов еще не заявят. Тут же депутаты посчитали что и в 24 часа смогут уложиться чтоб и Апелляционный суд определил подсудность и в другом суде санкцию рассмотрели.



Также предусмотрели вариант развития событий, если вдруг уголовное производство слушается одним судьей или коллегией по сути и кто-то из судей заболел. Если слушания проходят при участии одного председательствующего судьи, то ранее если он болел, бывало немало примеров когда обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям приходилось выпускать на свободу.То же самое и если дело слушалось коллегией. Никаких запасных судей в большинстве процессов не назначали и если кто-то из коллегии болел, то подсудимые выходили на свободу и скрывались от правосудия.

Однако на время коронавирусной пандемии, депутаты решили на месяц до 24 апреля предусмотреть следующие изменения в УПК: "в случае невозможности в определенный настоящим Кодексом срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, оно может быть передано на рассмотрение к другому судье, определенному в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего Кодекса или рассмотрено председателем, а в его отсутствие другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения другого суда в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов".

Вопрос о передаче ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается председателем соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) по мотивированному представлению местного суда (суда апелляционной инстанции) безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, о чем выносится определение. Споры о подсудности между судами в данном случае также не допускаются.

Если же обвиняемого не могут доставить в суд, а срок стражи заканчивается, то судам рекомендовано применять видеоконференцию с СИЗО.

Правда такие нормы о видеоконференции действовали и ранее и отдельных изменений для них не требовалось. Примечательно что в новых изменениях в УПК сказано если обвиняемый протестует против участия в видеоконференции, то провести заседание в таком формате и продлить стражу будет невозможно. Возникает вопрос, как тогда быть судьям, если к примеру, у обвиняемого обнаружена коронавирусная инфекция, а участвовать в режиме видеоконференции он отказывается и хочет приехать в суд. То есть придется жертвовать свотм здоровьем?

Или же другой вариант, когда обвиняемый болеет или симулирует сомптомы коронавируса (что уже было в практике правоохранителей) и наборот отказывается ехать в суд даже в респираторе. Каким образом тогда судьям решить вопрос о продлении ареста - до конца непонятно.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада разрешила повысить зарплату медикам-борцам с коронавирусом в 4 раза.

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