За 2018 год 15 400 украинцев получили гражданство в странах Европы. Таким образом они заняли 10 место в рейтинге иммигрантов.

Об этом сообщает "Евростат".

Около половины, 55% украинцев, получивших европейское гражданство в 2018 году, выбрали Германию. Польшу и Италию.

Среди других иммигрантов, первое место в Европе заняли выходцы из Марокко. Из этой страны около 67 200 человек переселились в Испанию, Италию и Францию. На втором месте оказались албанцы - 47 400 человек получили гражданство Греции, Италии и Турции.

В свою очередь, среди граждан ЕС самыми большими группами иммигрантов, получивших гражданство другой страны Европейского союза, оказались румыны, поляки и итальянцы.

Несмотря на неиссякаемые потоки миграции, в целом в 2018 году в страны ЕС поступило меньше запросов о получении гражданства, чем в 2017 году - 672 300 и 700 600 человек соответственно. Для сравнения, в 2016 году гражданство ЕС получили 843 900 человек.

В 14 стран ЕС снизились потоки иммигрантов. В частности, в Дании, Мальты, Чехии, Литвы, Финлиндии и Италии.

В свою очередь, Люксембург, Испания, Словения, Венгрия, Хорватия и Польша приняли больше новых граждан, чем в 2017 году.

Напомним, в пенитенциарных центрах Италии находятся 158 граждан Украины. Они были осуждены за перевозку нелегальных мигрантов либо содержатся под стражей на время следствия.

Как сообщала "Страна", в лагере сирийских мигрантов на границе между Турцией и греческим городом Эврос вспыхнул пожар. Власти Греции утверждают, что лагерь подожгли турецкие войска, чтобы заставить беженцев покинуть территорию страны.

Также "Страна" писала, что в Венгрии начался большой пожар в автобусе, в котором ехали украинские заробитчане. Происшествие случилось в 19 км от Будапешта.