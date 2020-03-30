На сегодняшнем экстренном заседании Рада провалила голосование за изменение бюджета Украины.

Голосования зафиксировали ситуацию, что у президента Владимира Зеленского уже нет большинства в Раде.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Таким образом, Зеленский потерял контроль над собственной фракцией. "Слуги народа" за назначения Степанова на пост главы Минздрава и Марченко - на пост главы Минфина фракция дала чуть более 180 голосов.

Теперь решения могут приниматься только если их поддержит кто-то еще. И не только группы-саттелиты вроде Довиры и части внефракционных депутатов (их уже тоже не хватает). Но и другие фракции.

И тут есть два варианта - либо Оппоплатформа. Либо неформальная прозападно-националистическая коалиция "Голоса" и "Евросолидарности".

Собственно от того, с кем из них дальше Зеленский будет голосовать и зависит курс страны. Пока он тяготеет ко второму варианту. С Голосом и партией Порошенко на Банковой собираются принимать законы под МВФ сейчас.

Как сообщала "Страна", в Украине предлагают запустить продажу земли под МВФ. Президент Зеленский заявил, что уже есть договоренность о выделении Украине 10 миллиардов долларов от МВФ и других международных организаций в случае принятия двух законопроектов, необходимых для Фонда.

Поэтому президент и настаивает голосовании за два ключевых законопроекта - о снятии моратория на продажу земли и запрете возврата ПриватБанка.