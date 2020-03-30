В Сингапуре, где за нарушение карантина решили лишать аннулировать паспорт гражданина страны, впервые применили эту меру за несоблюдение условий самоизоляции после возвращения из-за границы.

Об этом сообщает The Straits Times.

Первым человеком, попавший под действие этой меры, оказался 53-летний мужчина, который 19 марта приехал в страну из Индонезии. Несмотря на то, что он получил сообщение об обязательной самоизоляции дома на 14 дней, в тот же день мужчина снова поехал в Индонезию. В Сингапур он вернулся 24 марта.

После этого Управление по вопросам миграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура (ICA) аннулировало паспорт гражданина страны нарушителя. Теперь он без документа не сможет выехать за границу, но остается гражданином Сингапура.

"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", – сообщило ведомство.

В Сингапуре нарушителям режима самоизоляции грозит штраф в размере 10 тысяч долларов или заключение до шести месяцев или оба наказания сразу. Но, учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции аннулировало паспорт мужчины и направило дело на рассмотрение в Министерство здравоохранения.

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