В Украине судебные заседания продолжат в условиях карантина из-за заболеваний коронавирусной инфекцией Covid-19, однако судебные заседания будут происходить по видеосвязи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Слуга народа". Качество и непрерывность судебного процесса в условиях борьбы с пандемией регламентируется законопроектом №3276, за который сегодня проголосовали нардепы.

Документом предусматривается:

судебное заседание может происходить в режиме видеоконференции по решению суда;

рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в онлайн-режиме - только с согласия подозреваемого (обвиняемого);

если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, дело может быть передано в другой суд;

если судья не может рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения - содержание под стражей, оно может быть передано на рассмотрение другому судье;

участие защитника в судебном заседании на время карантина обеспечивается в соответствии с требованиями действующего УПК.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко допустил ужесточение карантинных мер в Киеве.

Перед рассмотрением отставки в Раде глава Минздрава Емец также заявил, что в Украине усилят карантин.