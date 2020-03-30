Народные депутаты Украины соберутся на новое внеочередное заседание парламента, которое запланировано на 16:00. Предполагается, что на нем будут приняты законопроекты, на принятии которых настаивает МВФ.

Об этом сообщает Tekegram-канал "Политика Страны".

В 16:00 будет новое внеочередное заседание. Попытаются принять антиколомойский закон, пока голоса вроде как есть" – говорится.

Уточняется, что предложение провести уже третье внеочередное заседание Верховной Рады предложил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал повестку дня внеочередного заседания парламента. В ней не было ни одного законопроекта, который требуют принять в Международном валютном фонде. Вместо этого, депутатам предложили уволить глав Минфина и Минздрава, что и было сделано.

В то же время Зеленский в своем обращении днем ранее утверждал, что в случае провала голосования за эти проекты законов, Украину ждет дефолт.