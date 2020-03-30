"Мы ничего не подписывали и сутки не ели". Эвакуированные из Дохи в обсервацию украинцы назвали действия властей незаконными
В киевский отель Казацкий приехал автобус с последней партией украинцев, которые вернулись из Дохи (Катар) и должны пройти двухнедельную обсервацию. Периметр гостиницы охраняет Нацгвардия. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.
Вернувшийся из Дохи Тарас в разговоре со "Страной" сказал, что все действия властей он считает незаконными и никаких бумаг никто не подписывал.
На вопрос правда ли, что вернувшихся на родину украинцев заставили подписать документ, в условия которого входит запрет на общение с журналистами, Тарас сказал, что никто не подписывал таких документов.
"Нам давали на подпись этот лист, но никто его не подписал, насколько мне известно", - заявил Тарас.
Фото: Страна
Возле гостиницы собираются курьеры Glovo, которые доставляют эвакуированным еду. Люди жалуются, что уже более суток ничего не ели.
Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации.
Также мы сообщали, что в МИД призвали украинцев за границей оставаться там и далее.