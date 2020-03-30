В киевский отель Казацкий приехал автобус с последней партией украинцев, которые вернулись из Дохи (Катар) и должны пройти двухнедельную обсервацию. Периметр гостиницы охраняет Нацгвардия. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Вернувшийся из Дохи Тарас в разговоре со "Страной" сказал, что все действия властей он считает незаконными и никаких бумаг никто не подписывал.

На вопрос правда ли, что вернувшихся на родину украинцев заставили подписать документ, в условия которого входит запрет на общение с журналистами, Тарас сказал, что никто не подписывал таких документов.

"Нам давали на подпись этот лист, но никто его не подписал, насколько мне известно", - заявил Тарас.

Фото: Страна

Возле гостиницы собираются курьеры Glovo, которые доставляют эвакуированным еду. Люди жалуются, что уже более суток ничего не ели.

Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации.

Также мы сообщали, что в МИД призвали украинцев за границей оставаться там и далее.