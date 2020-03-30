Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпиады-2020 на 23 июля 2021 года. Закончатся игры 8 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Так, Олимпийские игры откроются 23 июля следующего года, а Паралимпиада стартует 24 августа. Это решение было принято во время совещания Международного олимпийского комитета, оргкомитета "Токио-2020" в координации с властями японской столицы и правительством Японии.

"Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года", - заявили в МОК.

Дата переноса Олимпиады оставалась неизвестной с того момента, как глава Международного олимпийского комитета Томас Бах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори 24 марта пришли к выводу, что проводить соревнования сразу после эпидемии будет неразумно.

До этого Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа текущего года. Глава МОК ранее отмечал, что все спортсмены, которые прошли отбор на соревнования, остаются в списках, также не изменится локация проведения Олимпиады.



Напомним, Олимпийский огонь, зажженный в Греции на древней горе Олимп благополучно пересек пол-планеты в специальных контейнерах и прибыл в Японию, где должны пройти летние Игры-2020.

Как сообщала "Страна", проведение летних Олимпийских Игр, которые должны были начаться в японском Токио 24 июля 2020 года, из-за пандемии коронавируса перенесено на 2021 год.