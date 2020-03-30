Все украинцы, которые прибыли в аэропорт "Борисполь" в Киеве из Катара согласились пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент все пассажиры, которые прилетели двумя рейсами из Дохи, оставили границы аэропорта и отправились на обязательную обсервацию", - сказал он в понедельник.

Как он отметил, всего на борту двух рейсов из Дохи находились около 350 человек. Большая часть людей была направлена на обсервацию, однако около 50 людей категорически отказывались соглашаться на нее.

"Однако как пограничники, так и сотрудники Национальной полиции общались с людьми и доказывали необходимость выполнения этого решения правительства. Сначала часть из 50 людей согласилась отправиться в место обсервации, а впоследствии и все остальные", - пояснил Демченко.

По словам спикера, ни у кого из пассажиров не было выявлено признаков заболевания или повышенной температуры.

Демченко также пояснил, что пограничники вместе с другими правоохранительными органами выполняли решение правительства, согласно которому люди, которые возвращаются в Украину должны быть направлены на обязательную 14-дневную обсервацию в определенные для этого места с целью недопущения распространения коронавируса в Украине.

В то же время, по данным "Страны", сами пассажиры утверждают, что их заставили выйти из самолета насильно и везут в отель Козацкий против воли. Об этом сообщает парень по имени Тарас.

По словам другого пассажира, который был в самолете, Ростислава, всех "запихнули" в автобус насильно "ультиматумами, никто согласия не давал".

Тем временем у отеля, куда уже приехал в автобус, люди спорят с полицией на предмет того, почему их держат в гостинице. Они просят предъявить документы на основании которых их здесь держат и не выпускают.

Напомним, сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прилетели два самолета из Дохи. Власти предписали пассажирам поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий". Однако часть людей отказалась выходить и продолжила сидеть в самолете.

Также мы писали, что пассажир рейса из Дохи рассказал о нечеловеческих условиях после выхода из самолета.