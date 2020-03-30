Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинг заявил, что в Украине определены 240 больниц для приема больных коронавирусом. Больных будут сортировать по палатам, чтобы избежать внутрибольничного инфицирования.

Видео брифинга было опубликовано на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"По моему распоряжению, вчера возле них (больниц) были развернуты палатки для санитарного сортирования… В случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью, мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих палатках будет проводиться сортировка", - сказал он.

При этом сами стационары, по словам Ляшко, будут становиться специальными "изоляторами" для зараженных.

Видео: facebook.com/moz.ukr Смотреть с 8 мин.

Напомним, по состоянию на утро, 30 марта, количество больных коронавирусом украицнев увеличилась до 480 человек. Умерли 11 украинцев. Выздоровели 6 человек.

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