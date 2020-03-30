71-летний принц Чарльз, который был болен коронавирусной инфекцией нового типа, о чем стало известно 25 марта, вылечился и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отпустить принца Уэльского с режима самоизоляции.

Напомним, 23 марта принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать болезни. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями - принцем Уильямом и принцем Гарри.

Последний раз принц Чарльз встречался с королевой Елизаветой II 12 марта. Предположительно, принц Уэльский мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от князя Монако Альберта II, который рассказал о своих симптомах.