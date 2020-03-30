В законопроект про изменения бюджета Украины на 2020 год, голосование за который провалила Рада на внеочередном заседании 30 марта, правительство заложило средства на анонсированные президентом Зеленским выплаты дополнительной тысячи гривен пенсионерам, получающим меньше 5000 гривен.

Об этом, презентуя изменения бюджета, заявил во время заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это бюджет чрезвычайной ситуации в Украине", - сказал Шмыгаль и добавил, что документ предусматривает выплату пенсионерам по тысяче гривен, если их пенсия ниже 5000 гривен.

Напомним, еще 18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 мая в Украине проведут индексацию пенсий, а с 1 апреля пенсионерам, которые получают до 5 тыс. гривен, добавят по тысяче гривен.

Также мы писали о том, как на внеочередном заседании 30 марта Рада прокатила новых министров Зеленского и отказалась менять бюджет.