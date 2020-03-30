В Днепре на кладбищах подготовлены 400 могил для жертв коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Борис Филатов.

"Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС... И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрежираторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы", - написал городской голова.

Такой пост он опубликовал в ответ на "ад в комментариях", которые устроили пользователи под его предыдущим постом, в котором он раскритиковал горожан, которые, пользуясь карантином, затеяли дома ремонт.

"Я не понимаю одного. Как можно быть такими бл@дями, чтобы пользуясь карантином, делать у себя в квартире ремонт? Зная, что соседи круглосуточно дома - стучать перфораторами? ... Mykhailo Lysenko, вносим комиссию ТБЧС решение о запрете ремонтов. И если что, то будем резать двери и пи@дИть строителей палкой", - пригрозил городской голова.

Напомним, по данным на утро 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 480 человек.

Также мы сообщали, что в Днепре сразу дюжина вернувшихся из Польши украинцев сбежала из-под карантина.