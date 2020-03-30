На внеочередном заседании Рады в понедельник, 30 марта, депутаты приняли ряд законопроектов, которые касаются борьбы с распространением коронавирусной болезни. "Страна" анализирует их основные положения.

Разрешен ввоз лекарств для борьбы с коронавирусом

Так, был принят проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно лечения коронавируса. Он содержит два важных положения. Во-первых, депутаты позволили использовать в Украине незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные в Соединенных Штатах Америки, странах - членах Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китайской народной республики и государстве Израиль для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Второе положение касается того, что утверждение протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни будет осуществляться в сроки до 5 календарных дней.

За экспорт масок штраф 425 тысяч гривен

Еще один законопроект касается криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения №3271. Документ предполагает появление в Уголовном кодексе статьи о том, что вывоз таких товаров вне таможенного контроля приведет к штрафу от 8 до 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а также конфискации этих товаров. Осуществление таких действий повторно или группой лиц или служебным лицом предполагает штраф до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов. То есть, максимальная санкция по этой статье составит 425 тысяч гривен.

Комитеты будут проводиться онлайн

Также на время карантина депутаты упростили себе работу в комитетах. Они приняли закон, который позволяет проводить заседания комитетов в режиме видеоконференции. Ранее на такой режим вице-спикер Руслан Стефанчук предлагал перевести всю Раду, но технические возможности не позволили депутатам сделать видеоконференцию для всего состава парламента.

Во время тестирования работы в видеорежиме, связь постоянно прерывалась. Поэтому видео-конференции было решено оставить только для комитетов, где количество депутатов, участвующих в работе, в большинстве случаев едва ли доходит до 20 человек.

Громады оставили без денег

Самым спорным из принятых законопроектов оказался документ под регистрационным номером №3275, который направлен на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Речь идет о ряде изменений в Налоговый и Бюджетный кодекс, Таможенный, Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, а также в законы О занятости населения, О банках и банковской деятельности, О государственном регулировании производства и объема спирта.

Все изменения, которые вносятся с принятием этого закона, можно разделить на несколько направлений.

Например, меры медицинского характера предусматривают освобождение от НДС лекарств и медсредств, направленных на борьбу с короновирусом. Производители дезинфекторов и санайзеров на время эпидемии не должны регистрировать свою продукцию в МОЗ. Благотворительные взносы бизнеса не будут облагаться налогом на прибыль. Доплаты медработникам, которые непосредственно заняты в сфере борьбы с коронавирусом, составят 300% от заработной платы на период действия противоэпидемических мер. Кроме того, депутаты усилили наказание за необоснованное повышение цен и спекуляцию на продаже и перепродаже противоэпидемических и социально значимых товаров - штрафы за такие действия будут составлять до 300 необлагаемых налогом минимумов.

Для населения закон гарантирует соцвыплаты и пролонгирует срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат. Также карантин является основанием для получения помощи по безработице. Заемщики кредитов до 30 апреля 2020 года освобождаются от уплаты штрафов и пени в случае просрочки выплаты по кредитам. Запрещается повышение процентных ствок по кредитам до 31 мая 2020 года.

Для бизнеса закон повышает лимиты доя ФЛП и других предпринимателей, которые вынуждены приостановить или вообще закрыть бизнес на время карантина. Для первой группы - до 1 млн, второй - до 5 млн, третьего - до 7 млн. Также продлен мораторий на проверки до 30 июня.

Отметим, что этот проект был раскритикован Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления (АМУ), которая заявила, что местные общины после принятия закона останутся без жизненно важных ресурсов. "Депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, граждан лишают средств от аренды паев", - говорится в обращении АМУ.