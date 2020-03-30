Народные депутаты провалили голосование за законопроект, который предлагает изменить бюджет страны на 2020 год.

Так, за его принятие проголосовали всего 223 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Теперь документ отправят на доработку в профильный комитет – это решение поддержали 273 парламентария.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Украине захотели пересмотреть бюджет. Вчера стало известно, что финансирование Минкульта хотят урезать меньше, чем планировалось. В частности, сохранят статьи по государственной поддержке кинематографии и национальных театров.

Также сообщалось, что проект изменений в госбюджет предполагал введение предельного ограничения выплат топ-чиновникам и членам наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат или 47 тыс. 230 грн.

"Страна" ведет онлайн экстренного заседания Верховной Рады 30 марта, где рассматривают снятие министров и обрезание госбюджета.