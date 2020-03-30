Под Верховную Раду 30 марта, когда нардепы проводят внеочередное заседание, приехали с протестом представители Национального Корпуса на девяти автомобилях в сопровождении полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в понедельник, 30 апреля.

Остальные автомобили заблокированы по городу, заявили в Нацкорпусе. Повесили баннер "голосование за рынок земли вредит вашему здоровью". Протест больше напоминает автопробег. Участники акции требуют, чтобы Верховная Рада закрылась на карантин, а также они против продажи земли.

Активисты Национального Корпуса сидят в автомобилях.

"Нардепы должны были голосовать за рынок земли, но сегодня они от этого отказались. Вы видите, что идут кадровые назначения, происходят непонятные вещи. Когда в Украине нет дорожной карты по экономике, по вопросу борьбы с пандемией, мы говорим о том, что Верховная Рада собирается и принимает какие-то свои решения, которые связаны совершенно с другими делами. Хорошо, что поставили какие-то пакеты законопроектов по пандемии, но экономика сейчас нуждается в поддержке. Мы вышли, чтобы сказать "нет" продаже земли. Не должно быть ни одних неконституционных решений. Сегодня Верховная Рада должна быть на карантине, они должны переболеть, а без общественности и журналистов они не имеют права принимать решений", - сказал спикер Нацкорпуса Александр Алферов.

По словам Алферова, представители Нацкорпуса приехали на автомобилях, чтобы придерживаться правил карантина. Однако их автомобили пытались блокировать. Акция продлилась не более 15-20-ти минут.

Все фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", на экстренном заседании Рада уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского, при этом провалив назначение Степанова на пост главы Минздрава, а Марченко - на пост главы Минфина.

Также Рада провалила голосование за изменение бюджета Украины.