Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину до конца карантина. По словам главы ведомства, более 11 тысяч граждан ожидают эвакуацию в разных странах мира.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в ходе онлайн-брифинга.

"В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство", - заявил Кулеба.

По его словам, для самих украинцев путешествие на родину может быть большим риском заразиться, чем заболеть коронавирусом в той стране, где они находятся сейчас. В связи с этим, глава МИД призвал всех, у кого есть средства и возможность оставаться на месте, не делать лишних движений и изолироваться от общества.

"Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", - добавил глава МИД.

По его словам, именно сейчас настал "критический" период, а следующие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом.

Напомним, пассажир рейса Доха - Киев Ростислав рассказал, как прилетевших из-за границы украинцев принудительно отправили на обсервацию в отель Козацкий. По словам Ростислава, всех отказников насильно запихнули в автобус. "Угрожали ультиматумами. Никто согласия не давал", - сказал Ростислав. Он говорит, что оставшихся пассажиров везут в отель Козацкий на принудительную обсервацию. Народ возмущается.

Как сообщала "Страна", в Запорожском областном совете заявили, что лабораторный тест на коронавирус главы ведомства Григория Самардака показал положительный результат. Сейчас чиновник находится на больничном под присмотром семейного врача.