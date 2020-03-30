На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, Верховная Рада провалила назначение Максима Степанова на пост министра здравоохранения Украины.

Так, Рада провалила назначение Максима Степанова министром здравоохранения. За проголосовали только 217 депутатов.

Также провалилось назначение министром финансов Сергея Марченко. За - 223 голоса.

После провала голосования за Марченко спикер Рады Дмитрий Разумков зачитал письмо Зеленского с просьбой снять с рассмотрение назначение министром энергетики Буславец, так как нужное количество голосов не набралось бы.

Между тем, за отставку главы Минздрава Ильи Емца уже проголосовал 271 депутат. За уход министра финансов Игоря Уманского - 249 голосов.

Таким образом в разгар эпидемии коронавируса и мирового экономического кризиса украинский минздрав и минфин остались без полноценных руководителей.

Напомним, "Страна" ведет онлайн экстренного заседания Верховной Рады 30 марта, где рассматривают снятие министров и обрезание госбюджета.