На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, нардепы проголосовали за внесение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса Covid-19. За соответствующий законопроект №3275 во втором чтении и в целом проголосовали 312 нардепов.

Решение поддержали 205 нардепов от "Слуги народа", 26 - от "ОПЗЖ", 24 - от "Европейской Солидарности", 12 - от "Батькивщины", 2 - от группы "За будущее", 17 - от фракции "Голос", 12 - от группы "Доверие", 14 - внефракционных.

Законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Согласно изменениям, будет введена поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса. Предлагается расширить основы для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Документ упрощает производство продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Законопроект также гарантирует выплаты социальной помощи, пролонгирует срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат.

Кроме того, вводится отсрочка подачи отчетов статистической информации в контролирующие органы.

Также в Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме рабочего времени, дистанционной (на дому) работе.

Кроме того, предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему. Также до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Помимо этого арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы.

Также проект закона предусматривает увеличение лимитов для ФОПов- "упрощенцев". Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

Еще проект предусмотрит некоторые меры в медицинском секторе. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.

А для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.

Предлагается добавить карантин в список оснований для получения пособия по частичной безработице. Также предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского.

Также мы сообщали, что Рада может сегодня рассмотреть антиколомойский закон на третьем внеочередном заседании.